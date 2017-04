Cleveland en San Antonio blijven voorlopig foutloos

Video

Cleveland en San Antonio hebben ook hun tweede wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs gewonnen. Beide topteams blijven zo voorlopig foutloos is de race naar de NBA-titel.

In de Eastern Conference was titelverdediger Cleveland met 117-111 te sterk voor Indiana. De 'Big Three' waren op de afspraak met 37 punten voor Kyrie Irving, 27 punten voor Kevin Love en 25 punten voor LeBron James. Bij de Pacers scoorde Paul George 32 punten. Zaterdag hadden de 'Cavs' het eerste duel nipt met 109-108 gewonnen. Indiana mag nu twee keer thuis spelen. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de halve finale van de Conference.



In het Westen nam San Antonio maandag vlot de maat van Memphis. De Spurs trokken, onder aanvoering van Kawhi Leonard (37 punten, 11 rebounds), met 96-82 aan het langste eind. De eerste ontmoeting was op een 111-82 zege voor de Texanen geƫindigd. Memphis krijgt nu de kans om in twee thuiswedstrijden de scheve situatie recht te trekken.