Van Barneveld houdt Kim Huybrechts uit kwartfinales

Kim Huybrechts (PDC-2) is er maandag in Jena niet in geslaagd zich voor de kwartfinales van het German Darts Masters (135.000 pond) te plaatsen. De 31-jarige Antwerpenaar moest met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC-8).

De 49-jarige van Barneveld, goed voor vijf wereldtitels, brak in het eerste leg meteen door de darts van Huybrechts en hield die voorsprong vast. Van Barneveld wierp een gemiddelde van 102,16 per drie darts, terwijl Huybrechts uitkwam op 96,43. Beide spelers waren bij vijftig procent van hun uitworpen succesvol.