Goffin versus Darcis in Monte Carlo

De loting voor het Masters 1000-tornooi van Monte-Carlo heeft vrijdag een Belgisch duel tussen David Goffin (ATP-14) en Steve Darcis (ATP-51) opgeleverd.

Het wordt de vierde confrontatie tussen de twee Luikenaars, die België afgelopen weekend nog samen naar de halve finales van de Davis Cup leidden.

De 33-jarige Darcis won in 2011 in de achtste finales van het Challenger-tornooi in Saint-Rémy met 7-6 (7/4) en 6-1. Goffin, 26 jaar, was in 2014 de beste in de finale van het Challenger-tornooi in Bergen (6-3, 6-3) en won ook het jongste duel: in februari van dit jaar in de kwartfinales van het ATP-tornooi van Sofia (6-1, 6-3). Die vorige drie ontmoetingen werden telkens op hardcourt uitgevochten. In Monte-Carlo is gravel de ondergrond.

De winnaar van het Belgische onderonsje neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP-55) of tegen een kwalificatiespeler. Goffin en Darcis konden in het verleden nog geen potten breken in Monaco. Een derde ronde (1/8ste finales) in 2016 is het beste resultaat van Goffin in het prinsdom. Darcis stond nooit eerder op de hoofdtabel. Bij drie eerdere deelnames sneuvelde hij telkens in de tweede kwalificatieronde.