Vandoorne klokt dertiende tijd, weer problemen met de McLaren

Stoffel Vandoorne heeft vrijdag de dertiende tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Bahrein, de derde manche van het WK Formule 1. Hij kom slechts tien ronden rijden.

Op het bloedhete Bahrein International Circuit in Sakhir reed de West-Vlaming in zijn McLaren tien rondjes. Zijn toptijd bedroeg 1:34.997. Alleen de Fin Kimi Räikkönen legde in zijn Ferrari minder rondes af (zes). Via Twitter meldde McLaren achteraf dat er een "euvel" was met Vandoornes wagen dat verder zou worden onderzocht.



Vandoornes Spaanse ploeggenoot Fernando Alonso maakte veertien ronden vol en zette met 1:34.372 de achtste chrono neer. De beste tijd kwam op naam van de Duitser Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari een ronde in 1:32.697 lukte (2.300 sneller dan Vandoorne). De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) was goed voor de tweede chrono (1:33.097), voor zijn Nederlandse ploegmaat Max Verstappen (1:33.566).



De Brit Lewis Hamilton raakte in zijn Mercedes niet verder dan plaats 10 (1:34.636). Later op de dag, vanaf 17u (in België), staat in Sakhir de tweede vrije oefensessie op het programma, zaterdag de derde (14u) en de kwalificaties (17u). De GP start zondag om 17u (18u lokale tijd).