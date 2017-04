Pacers en Bulls pakken laatste tickets voor de play-offs

Video

De Indiana Pacers en de Chicago Bulls hebben op de slotdag van de reguliere competitie in de NBA de laatste twee tickets voor de play-offs gepakt. De Pacers verzekerden zich van een plaats in de nacompetitie door met 104-86 te winnen van Atlanta, Chicago klopte Brooklyn met 112-73.

Door de overwinningen van Chicago en Indiana mist Miami de play-offs. De ploeg uit Miami werd in 2012 en 2013 met onder andere LeBron James in de gelederen nog kampioen van de NBA. Een slechte eerste seizoenshelft, met 30 nederlagen tegenover slechts elf overwinningen, brak de Heat uiteindelijk zuur op. De club uit Florida boekte woensdag tegen Washington weliswaar de 30e zege van de tweede seizoenshelft (110-102), maar dat bleek niet genoeg voor de play-offs omdat de Pacers en de Bulls ook allebei wonnen.



Boston verzekerde zich van de eerste plaats in de Eastern Conference door Milwaukee te verslaan (112-94). Titelverdediger Cleveland incasseerde tegen Toronto de vierde nederlaag op rij (83-98) en eindigde daardoor als tweede in de stand. De Celtics treffen de Bulls in de eerste ronde van de play-offs, de Cavs nemen het op tegen de Pacers.



In het westen sloot koploper Golden State het reguliere seizoen af met een 67e zege, tegen de Los Angeles Lakers (109-94). Voor Stephen Curry en zijn teamgenoten wacht Portland in de play-offs. De liefhebbers kijken vooral uit naar het duel tussen het Houston van James Harden en Oklahoma City Thunder, de ploeg rond vedette Russell Westbrook die zondag geschiedenis schreef met zijn 42e triple-double van dit seizoen.