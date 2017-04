Alonso laat Monaco schieten voor Indy 500

De Spaanse Formule 1-piloot Fernando Alonso neemt op 28 mei deel aan de Indy 500, een van de klassiekers in de autosport. Dat heeft zijn team McLaren woensdag bekendgemaakt.

Daarmee keert de Britse renstal na 38 jaar terug in de race in Indianapolis met een wagen die deel uitmaakt van het Andretti Autosport-team en uitgerust is met een Honda-motor. Het eenmalig uitstapje van de ploegmaat van Stoffel Vandoorne betekent dat de Spanjaard de Grote Prijs van Monaco laat schieten.



"Ik vind het ongelooflijk spannend dat ik dit jaar in de Indy 500 zal rijden. Het is op de autosportkalender een van de grootste wedstrijden naast de 24 Uur van Le Mans en de Grote Prijs van Monaco. Natuurlijk is het jammer dat ik die laatste wedstrijd moet missen, maar begin juni ben ik er in de GP van Canada gewoon weer bij", verklaarde Alonso. "Ik heb nooit in een Indy-car gereden en nooit op een dergelijk circuit. Maar ik denk dat ik het snel onder de knie heb. Ik heb heel wat Indy-races op tv gezien."



De GP van Monaco, de zesde WK-manche van het Formule 1-seizoen, wordt op 28 mei gereden op het befaamde stratencircuit.