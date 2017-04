Goffin klaart de klus voor België

David Goffin (ATP 14) heeft zondag België de overwinning bezorgd in de kwartfinale van de Davis Cup tegen Italië. Goffin klopte de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 38) na één uur en 53 minuten in drie korte sets (6-3, 6-3 en 6-2). De Luikenaar brengt de Belgen zo op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong.

Vrijdag had België al een 2-0 voorsprong genomen na de zeges van Steve Darcis en David Goffin. Darcis klopte Paolo Lorenzi in vier sets (6-7 (3/7), 6-1, 6-1, 7-6 (7/4)), terwijl Goffin in drie sets (6-4, 6-3, 6-3) afrekende met Andreas Seppi. Zaterdag wonnen Simone Bolelli en Andreas Seppi voor Italië het dubbelspel. Zij rekenden in een spannende vijfsetter (4-6, 6-3, 6-4, 3-6 en 7-6 (8/6)) af met Ruben Bemelmans en Joris De Loore.



Goffin en Lorenzi namen het al één keer eerder tegen elkaar op. In 2014 veegde Goffin op het ATP-tornooi in Kitzbühel de vloer aan met Lorenzi. De Luikenaar won in twee korte sets (6-2 en 6-1) en stoomde door naar tornooiwinst.



In de halve finales van de Davis Cup nemen de Belgen het in eigen huis op tegen Australië, dat de Verenigde Staten klopte met 3-2.