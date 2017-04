Hamilton domineert in China, Vandoorne haalt finish niet

Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van China gewonnen, de tweede manche van het WK Formule 1. Stoffel Vandoorne haalde de finish op het circuit in Shanghai niet.

Hamilton startte in zijn Mercedes vanuit polepositie en hield die plaats de hele wedstrijd vast. De Britse drievoudige wereldkampioen pakte zo de 54ste zege uit zijn carrière. Twee weken geleden werd hij tijdens de openingsmanche in Melbourne tweede na Sebastian Vettel (Ferrari). De Duitser strandde dit keer op de dichtste ereplaats, op een handvol seconden van Hamilton. De Nederlander Max Verstappen, in zijn Red Bull als 16de gestart, eindigde na een knappe inhaalrace op de derde plaats, net voor zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo.

Stoffel Vandoorne (McLaren) had de 16de kwalificatietijd gereden maar schoof op de startgrid nog een plaatsje op na een bestraffing voor Antonio Giovinazzi. Diezelfde Italiaan verloor in de vierde ronde de controle over zijn Sauber en crashte. De GP werd daarop enkele rondjes geneutraliseerd. Voor Vandoorne zat de race er na 18 rondes op. De West-Vlaming moest zijn bolide in de pits parkeren door een brandstofprobleem. Twee weken geleden was Vandoorne er wel in geslaagd te finishen in de openingsmanche in Melbourne. Hij werd toen 13de.

Ook Vandoornes ploegmaat Fernando Alonso haalde de eindstreep niet. De Spaanse tweevoudige wereldkampioen zette zich in de 35ste ronde aan de kant met technische problemen. Ook in Australië had hij moeten opgeven. Zo werd het voor McLaren-Honda opnieuw een race om snel te vergeten.

Volgende week zondag (16 april) staat met de Grote Prijs van Bahrein in Sakhir de derde WK-manche op het programma.