Belgische overwinning in de maak in Rally van Corsica?

Zit er een Belgische zege aan te komen in de Rally van Corsica? Het kan, want onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) begint zondag als leider aan de slotdag in de vierde van in totaal 13 WK-manches.

Neuville won zaterdag drie van de vier ritten. Enkel in de derde rit van de dag moest hij Sébastien Ogier laten voorgaan. In de eerste haarspeldbocht van die rit spinde Neuville. Ogier naderde zo tot op 2.2 seconden van Neuville, maar een aanval kwam er niet. Ogier kreeg technische problemen (hydraulische druk) en verloor in de slotrit 36.7 seconden op Neuville.

"Dit was voor ons een geweldige dag en in vergelijking met gisteren een hele ommekeer", verklaarde Neuville na afloop. "Het team heeft gisterenavond hard gewerkt om de afstelling te verbeteren, met als resultaat dat de wagen veel beter was. Ik had meer vertrouwen en was sneller in de bochten."

"Deze voormiddag realiseerde ik twee snelste tijden en ook deze namiddag won ik nog een rit. Op die ene spin bij het begin van de zevende rit na had ik een perfecte dag. Ondanks de mooie voorsprong van 39 seconden is de zege nog helemaal niet binnen. Zondag gaan we van start met een zeer lange klassementsrit. De rally is verre van gedaan. We staan aan de leiding en zijn een stap dichter bij ons doel."

"Thierry vloog over de proeven en heeft een comfortabele voorsprong", aldus teammanager Michel Nandan. "De zege is evenwel nog niet binnen, want morgen wacht ons de langste rit van de rally. Het resultaat van die rit zal ongetwijfeld cruciaal zijn voor het vervolg van deze wedstrijd."

De Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) is tweede op 38.9 seconden van Neuville. De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) staat op de derde plaats. De Brit Kris Meeke (Citroën C3 WRC) moest zaterdag opgeven met motorproblemen. Op het moment van zijn opgave stond hij aan de leiding.