Belgen laten matchpunt voor plaats in halve finale liggen

België is nog niet zeker van de halve finales van de Davis Cup. Joris De Loore en Ruben Bemelmans verloren zaterdag in Charleroi het dubbelspel van Andreas Seppi en Simone Bolelli waardoor de Italianen hun achterstand verkleind hebben tot 2-1.

Seppi en Bolelli wonnen na 3 uur en 50 minuten met 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 en 7-6 (8/6). In de vijfde set kwamen De Loore en Bemelmans 5-2 achter, maar ze sleepten toch nog een tiebreak uit de brand. In die tiebreak kregen de Belgen bij 6-5 een matchpunt, maar dat konden ze niet verzilveren.

Zondag (vanaf 14u30) valt de beslissing in de twee enkelpartijen. Eerst neemt David Goffin (ATP 14) het op tegen Paolo Lorenzi (ATP 38), waarna Steve Darcis (ATP 53) de Davis Cup-ontmoeting afsluit met de wedstrijd tegen Andreas Seppi (ATP 76). De Belgen hebben voldoende aan één gewonnen partij.

Vrijdag had België al een 2-0 voorsprong genomen na de zeges van Steve Darcis en David Goffin. Darcis klopte Paolo Lorenzi in vier sets (6-7 (3/7), 6-1, 6-1, 7-6 (7/4)), terwijl Goffin in drie sets (6-4, 6-3, 6-3) afrekende met Andreas Seppi.

In de halve finale wacht voor de Belgen de winnaar van de kwartfinale tussen Australië en de Verenigde Staten. Na twee dagen leidt Australië met 2-1.