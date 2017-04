Geen eerste Europese finale voor BC Oostende

Basketbalclub Oostende is er woensdag niet in geslaagd zich voor de finale van de FIBA Europe Cup te plaatsen. De Belgische kampioen had vorige week zijn heenwedstrijd in de halve finale tegen het Franse Elan Chalon met 85-80 gewonnen, maar kon dat resultaat op verplaatsing niet verzilveren. In Chalon-sur-Saône ging de kustploeg met 83-65 onderuit.

Bij de rust had Chalon de in de heenwedstrijd opgelopen achterstand al dichtgefietst: 44-38. In elk kwart haalden de Fransen de bovenhand (31-26, 13-12, 17-14, 22-13). Cameron Clark was met 27 punten topscorer van de partij en ook Lance Harris werkte met 20 punten aardig mee aan de overwinning. Bij Oostende waren Pierre-Antoine Gillet (19 ptn/7 rbds) en Rasko Katic (15 ptn/7 rbds) het best bij schot.



De finale (19 en 26 april) wordt een Frans onderonsje. In de andere halve finale schakelde Nanterre immers het Duitse Bonn uit. In eigen zaal had Nanterre een 76-77 nederlaag geleden, maar in de voormalige West-Duitse hoofdstad gingen de Fransen met 81-86 winnen.