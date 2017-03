Gracias biedt bedrijven unieke ervaringen aan

Een totaal nieuwe corporate eventbeleving - noem het VIP 2.0 - dat is waar Gracias voor staat. Het nieuw opgerichte bedrijf binnen de Golazo Groep helpt bedrijven om op de meest bijzondere manier ?dank u? te zeggen tegen klanten, leveranciers of werknemers.

Gracias zal een zeer ruim aanbod hebben van VIP packages 'nieuwe stijl' binnen de sport, maar ook bij cultuur-, muziek- en eenmalige events. Gracias biedt zowel voor toeschouwers als voor actieve deelnemers een totaal nieuwe corporate beleving aan. In het aanbod zitten corporate experiences op de AG Memorial Van Damme, European Open tennis, play-off finales in het hockey, het Sportgala en het Gala van de Profvoetballer van het Jaar, als partner van de Sportpaleis-groep een hele reeks topconcerten in Vorst Nationaal, maar ook de Koninklijke Serres in Laken en Carmina Burana.



"Het unieke ligt er in om onze klanten samen emoties te laten delen en historische momenten te laten beleven", zegt Managing Director Guillaume Desmet. "Ook een VIP pakket moet vandaag de dag de klant een onvergetelijke customer journey bieden. Dat begint bij de uitnodiging en duurt tot na het evenement en onderweg zorgen bv. topatleten, oud-winnaars of andere artiesten als mede-genodigden en speciale content die we in de VIP creëren voor de extra's die het verschil maken."



Naast de ruime keuze uit all-in VIP arrangementen, biedt Gracias bedrijven de mogelijkheid uit te pakken met een privé-evenement, een teambuilding, een buitenlandse incentive of een sportclinic met bijvoorbeeld Kim Clijsters of Sven Nys. Gracias heeft ook bij het BOIC zijn kandidatuur gesteld om de ticket- & travelpartner te worden voor Tokio2020.



Managing Director van Gracias, Guillaume Desmet (30), is al zijn hele carrière actief in de wereld van Events & Hospitality. Hij was recent ook Project Manager Olympische Spelen Rio 2016 (Eventeam/BOIC) en zo de Belgische hoofdverantwoordelijke voor alle tickets en hospitality voor Rio 2016.