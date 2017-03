België favoriet tegen op papier sterker Italië

David Goffin keert zoals verwacht terug in de Belgische Davis Cupploeg voor het treffen met Italië. België heeft de laatste jaren een fameuze reputatie opgebouwd in de Davis Cup en start als favoriet aan het duel met Italië.

België ontvangt Italië van 7 tot 9 april in de Spiroudôme van Charleroi in de kwartfinale van de Davis Cup. Het team schaarde zich bij de laatste acht door begin februari verrassend, want zonder Goffin maar met uitblinker Darcis, met 1-4 te winnen van Duitsland in Frankfurt. Nu wacht in de kwartfinale Italië.



"We starten voor velen als favoriet, maar als team hebben we veel respect voor de Italianen", zegt coach Johan Van Herck. "Italië is een homogene ploeg die al meermaals sterk presteerde in Davis Cup, laatst nog in Argentinië. Ze hebben ook verschillende opties om ons te bekampen. Anderzijds heeft de overwinning in Duitsland het ganse Belgische team veel vertrouwen en een enorme boost gegeven, die we verder willen ontwikkelen en versterken. We gaan met dezelfde waarden en normen deze ontmoeting aanvatten en geloven in onze kansen om de Italianen te verslaan. Met de steun van onze geweldige supporters hebben we maar 1 doel: doorstoten naar de halve finale."



Naast Goffin (ATP 12) bestaat de selectie van coach Johan Van Herck uit Steve Darcis (ATP 49), Ruben Bemelmans (ATP 139) en Joris De Loore (ATP 190). Arthur De Greef (ATP 125) is reserve.



De Italiaanse Davis Cupcoach Corrado Barazzutti heeft geen verrassingen in petto in zijn selectie voor het duel van eind volgende week tegen België. Hij koos dinsdag voor Paolo Lorenzi (ATP 37), Fabio Fognini (ATP 40), Andreas Seppi (ATP 80) en Simone Bolelli (ATP 508, ex-nummer 36).



Dat viertal won begin februari in de eerste ronde van de Wereldgroep in Buenos Aires met 2-3 van titelverdediger Argentinië, dat weliswaar sterkhouder Juan Martin del Potro miste.

In de volgende ronde wacht Australië of de Verenigde Staten.