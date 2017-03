Vandoorne: 'Op een bepaald moment viel het dashboard uit'

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) is zondag dertiende geworden in de eerste manche van het wereldkampioenschap Formule 1. "Het was een heel moeilijke race", reageerde de West-Vlaming na de openingsmanche in het Australische Melbourne.

"Tijdens de pitstop hebben we een 'reset' van de wagen moeten uitvoeren. Dat heeft me veel tijd en posities in het klassement gekost. Op een bepaald moment was het dashboard uitgevallen," verklaarde Vandoorne. "Tijdens de koers was ik voortdurend bezig de parameters van de wagen aan te passen om de wedstrijd te kunnen uitrijden."



Vandoorne slaagde erin op een dertiende plaats te finishen. "Na de testritten in Barcelona hadden we niet verwacht vandaag de eindmeet te halen. Deze uitslag is dan ook een beetje een eerste mijlpaal."



Wel duidelijk is dat er nog veel werk is om de McLaren-Honda te verbeteren. "We hebben nog niet de snelheid om te concurreren met de teams boven ons. Er is een extra impuls nodig met het oog op de volgende manche, over twee weken, in China," erkende Vandoorne. "Fernando Alonso (ploegmaat bij McLaren-Honda) heeft mooie dingen laten zien tijdens de kwalificaties en ik heb de finish gehaald. Dit zijn positieve dingen die we moeten meenemen naar de rest van het seizoen."



Vandoorne vierde zondag ook zijn 25e verjaardag. "Ik denk dat ik een stukje taart verdiend heb!", besloot de Kortrijkzaan.