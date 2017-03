Oostende wint topper tegen Giants

Oostende staat na de 26e speeldag weer wat steviger aan de leiding in de hoogste nationale basketbalafdeling. De titelverdediger versloeg eerste achtervolger Antwerp zaterdag met 72-64. Bij de rust hadden de Giants de schade nog tot vier punten beperkt (34-30). In het derde kwart (25-14) diepte Oostende zijn voorsprong tot vijftien punten uit en daar kon Antwerp in het slot (13-20) slechts zeven punten vanaf knabbelen.

Antwerp Giant Demitrius Conger was met 14 punten topscorer van de partij en ook zijn ploegmaat Mike Smith liet meer punten (13) optekenen dan de beste Oostendenaar. De kustploeg etaleerde echter andermaal zijn sterk collectief, met elf spelers die hun weg naar de korf vonden. Aalstar won zaterdag met 89-86 van Leuven.



Vrijdag boekte Charleroi een ruime 87-56 zege tegen Willebroek en nam Limburg United met 72-59 de maat van Bergen. Met 48 punten heeft Oostende nu vijf punten voor op Antwerp (43) en zes op Brussels (42), dat woensdag al met 80-83 ging winnen bij hekkensluiter Luik. Aalstar en Willebroek (40), Limburg (39), Charleroi (38) en Bergen (36) maken de top acht compleet. Leuven (33) en Luik (31) vallen daar buiten.