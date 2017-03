Kerber en Williams spelen haasje over op WTA-ranking

Angelique Kerber mag zich opnieuw officieel de nummer 1 van de wereld noemen. De Duitse wipt op de nieuwe WTA-ranking over de Amerikaanse Serena Williams.

Williams zegde door een blessure af voor het toernooi van Indian Wells, waar ze vorig jaar de finale haalde en dus een pak punten te verdedigen had. Kerber, die in Californië in de achtste finales sneuvelde, kreeg zo de nummer 1 opnieuw in de schoot geworpen. Williams had op haar beurt Kerber eind januari onttroond na haar triomf op de Australian Open.



De Tsjechische Karolina Pliskova behoudt haar derde plaats op de ranking. De Russin Elena Vesnina, die met haar eindzege in Indian Wells de belangrijkste toernooizege uit haar carrière boekte, stijgt van 15 naar 13. Haar landgenote en verliezend finaliste Svetlana Kuznetsova wint een plaats en is zevende. De Wit-Russische Victoria Azarenka kon door blessureleed haar titel op het Californische hardcourt niet verdedigen. Ze tuimelt op de ranking van 17 naar 48.



Yanina Wickmayer blijft op plaats 67 (+1) de beste Belgische, net voor Elise Mertens (+3). Kirsten Flipkens staat 85e (+2). Wat verder volgen Maryna Zanevska (116e, +5) en Alison Van Uytvanck (138e, -2).