Roeselare wint topper, Maaseik doet goede zaak

Maaseik heeft op de derde speeldag van de play-offs in de EuroMillions Volley League een goede zaak gedaan door een punt af te snoepen in Roeselare.

Veel verschil was er alleszins niet tussen de twee toppers. Nadat Maaseik de eerste set pakte, zette Roeselare goed op met winst in set twee en drie. Ook in de vierde set stond de thuisploeg er lange tijd het best voor. Bij 24-21 dacht iedereen bij de landskampioen al aan de leidersplaats, maar dat was buiten de bezoekers gerekend die de kloof dichtten en alsnog een tiebreak afdwongen.



Daarin liet Roeselare zich echter niet meer verrassen (22-25, 25-20, 27-25, 26-28, 15-10). Aalst had heel wat minder moeite met Menen. De Oost-Vlamingen leidden zowat de hele wedstrijd, maar lieten de bezoekers vooral in het slot van de eerste set naderen. Een fout die de thuisploeg niet meer maakte in de volgende sets (25-23, 25-19, 25-19). Met 26 punten was Pekmans de overduidelijke topscorer.



Antwerpen had in de vorige wedstrijden steeds verloren na een tiebreak en aasde in de thuismatch tegen Leuven op een eerste driepunter. Nochtans was Leuven - na een goede start - dichtbij minstens een punt toen het in de vierde set op 21-23 kwam. Toch klaarde de thuisploeg de klus alsnog zonder puntenverlies (23-25, 25-21, 25-17, 28-26).



Maaseik telt nu 12 punten en wordt gevolgd door Aalst en Roeselare, die beiden 10 punten hebben. Deze teams lijken onder elkaar uit te maken wie de finale zal halen. Frappant detail: van de drie ploegen is Aalst de enige ploeg die in de play-offs nog geen wedstrijd verloor.