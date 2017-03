Indian Wells krijgt Zwitserse finale

Na Stan Wawrinka (ATP 3) heeft ook Roger Federer (ATP 10) zich geplaatst voor wat een honderd procent Zwitserse finale wordt op het ATP-tornooi in het Amerikaanse Indian Wells.

Federer versloeg zaterdag in de halve finales de Amerikaan Jack Sock (ATP 18) in twee sets met 6-1 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde 1 uur en 14 minuten.



Eerder op de dag won Wawrinka in de halve finales in twee sets van de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 23): 6-3 en 6-2 na 1 uur en 4 minuten.



Wawrinka tracht zondag een 16e ATP-titel te veroveren in zijn 26e finale op het ATP-circuit. Federer kan in zijn 138e finale zijn 90e ATP-tornooizege op zak steken. Eerder pakte hij in Indian Wells de eindzege in 2004, 2005, 2006 en 2012.



In de onderlinge confrontaties met Wawrinka leidt Federer met 19-3.