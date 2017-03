Pieters haalt cut niet in Orlando

Thomas Pieters is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaleronden op het Arnold Palmer Invitational golftornooi in het Amerikaanse Orlando (Florida). Hij strandde op een gedeelde 105de plaats.

De 25-jarige Antwerpenaar had voor zijn tweede ronde 77 slagen nodig, een meer dan voor zijn eerste, waarmee hij 92ste stond. Pieters nam nochtans een uitstekende start. Zo putte hij op de twaalfde hole, een par-5, een eagle weg. Op de dertiende hole volgde er een bogey, op de zestiende hole viel er opnieuw een birdie.



Op zijn tiende hole liep het compleet fout. Na een gemiste afslag, waarmee hij in de problemen kwam, moest Pieters een quadruple bogey op zijn kaart schrijven. De veer leek gebroken waarna de nummer 29 op de wereldranglijst op zijn resterende acht holes nog drie bogeys incasseerde.



Met zijn totaalscore van 153 slagen, negen over par, telde Pieters zes slagen te veel om de cut te halen. De leiding is voor de Amerikaan Charley Hoffman. De viervoudige PGA Tourwinnaar, die 134 slagen op zijn naam heeft staan, telt één slag voorsprong op de Argentijn Emiliano Grillo.