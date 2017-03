Meeke vergroot voorsprong op Ogier, Neuville blijft derde

De Noord-Ier Kris Meeke (Citroën) heeft zijn leiderspositie op de derde dag van de Rally van Mexico verstevigd. De Fransman Sebastien Ogier (M-Sport/Ford) staat tweede, gevolgd door de Belg Thierry Neuville.

Na de ES 17, heeft Meeke een voorsprong van 30 seconden en 9/10de op viervoudig wereldkampioen Ogier, terwijl dat vrijdagavond nog 20 seconden en 9/10de waren.



Nadat hij in de twee eerste wedstrijden van het seizoen twee keer van de weg raakte (in Monte-Carlo en Zweden), zit de Brit nu in de ideale positie om Citroën de eerste overwinning van het seizoen te bezorgen.