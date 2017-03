Aalst pakt de zege tegen Roeselare, Maaseik verstevigt leidersplaats

De play-offs in de EuroMillions Volley League hebben zaterdagavond opnieuw voor spektakel gezorgd. Zowel Aalst (in de topper tegen Roeselare) als Menen won pas na een tiebreak. Maaseik klaarde de klus wel in drie sets.

Aalst stuntte thuis tegen landskampioen Roeselare na een vijfsetter (18-25, 25-19, 25-21, 23-25, 15-13). Hendrik Tuerlinckx kwam moeilijk tot scoren voor de bezoekers, die vooral teerden op de hoeken en Fornes die aanvallend en blokkerend zijn mannetje stond. Bij de thuisploeg was vooral de ingevallen Abinet sterk, hij had slechts drie sets nodig om zich tot topscorer te kronen.



Menen startte niet goed in de thuismatch tegen Antwerpen. Na twee sets keek de thuisploeg al aan tegen een 0-2 achterstand. Topscorer Cox zorgde opnieuw voor het merendeel van de punten. Menen knokte echter terug en dwong Dardenne om elke speler te laten opdraven. De West-Vlamingen, aangevuurd door een sterke Ver Eecke, gingen op en over de bezoekers (22-25, 20-25, 25-21, 25-18, 15-12).



Maaseik had in Leuven genoeg aan drie sets (19-25, 15-25, 21-25), maar moest op de beslissende momenten wel rekenen op de opslagen van Bruno, Rychlicki en Colson om het verschil te maken. Toch hadden de Limburgers steeds voldoende marge om de thuisploeg op een veilige afstand te houden.



Maaseik is zo de winnaar van de speeldag en blijft logischerwijs op kop met 11 punten. Roeselare (8) volgt nu al op drie punten en voelt de hete adem van Aalst (7) in de nek. Antwerpen (4) blijft ondanks de nederlaag nog net boven Menen (3), Haasrode Leuven sluit het rijtje (0).