Bergen knoopt weer aan met een zege

Bergen heeft zaterdagavond op de 23e speeldag in de EuroMillions Basket League met 89-81 gewonnen van Leuven Bears.

Voor de Henegouwers was het de eerste zege na een lange reeks nederlagen. Ondanks de zege blijven ze wel op de achtste plaats in de stand.



Brussels staat alleen derde in de stand na een 67-79 overwinning in Willebroek. De Brusselaars profiteerden zo optimaal van de nederlagen van Charleroi (83-76 tegen Antwerp Giants) en Aalst (83-88 tegen Limburg United). Leider Oostende had in eigen huis dan weer geen moeite met Luik (84-65). De Giants volgen in de stand op de tweede plaats.