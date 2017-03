Yanina Wickmayer strandt in tweede ronde

Yanina Wickmayer (WTA 68) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het WTA-tornooi in het Amerikaanse Indian Wells.

De Belgische nummer een ging er in de tweede ronde in twee sets uit tegen het Australische 24ste reekshoofd Daria Gavrilova (WTA 27): 2-6 en 6-7 (5/7) na 1 uur en 45 minuten. Het was de tweede keer dat beide tennissters tegenover mekaar stonden op een WTA-tornooi. In 2012 won Gavrilova ook al van de Belgische in het Nederlandse 's-Hertogenbosch. De carrière van de 23-jarige Australische, die geboren werd in Moskou, kwam in 2015 echt van de grond toen ze eerst een plaats veroverde in de top 100 en later in de top 50. Vorige herfst speelde ze in Moskou voor het eerst in haar carrière de finale van een WTA-tornooi.



Later op vrijdag komt ook Kirsten Flipkens (WTA 87) nog in actie op Indian Wells. In de tweede ronde staat de 31-jarige Kempense dan tegenover de Spaanse Garbina Muguruza (WTA 7), die als zevende reekshoofd vrij was in de eerste ronde. Het wordt hun vijfde duel op het WTA-circuit, beide speelsters wonnen tweemaal. Met Elise Mertens (WTA 71) en Alison Van Uytvanck (WTA 136) kwamen er nog twee Belgische speelsters in de kwalificaties uit, zij sneuvelden maandag echter al in de eerste ronde.