Nowitzki overschrijdt kaap 30.000 punten

Dallas-vedette Dirk Nowitzki (38) heeft een mijlpaal bereikt in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De Duitser maakte in het tweede kwart van de wedstrijd tegen de Los Angeles Lakers zijn 30.000ste punt in zijn carrière.

Hij is de zesde speler in de NBA-geschiedenis die daarin slaagt. In het duel dat door de Mavericks met 122-111 gewonnen werd, was Nowitzki goed voor 25 punten. Voor de confrontatie had hij 29.980 punten achter zijn naam, nu zijn dat er al 30.005.



Nowitzki, in 2011 als eerste Europeaan ooit verkozen tot Meest Waardevolle Speler (MVP) in de NBA, komt in een eliteclubje met vijf NBA-legendes terecht. Tot die "club van 30.000" behoren ook Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) en Wilt Chamberlain (31.419).



"Het is ergens toch wel surreëel", liet Nowitzki na de partij optekenen. "Het is ongelooflijk. 30.000 punten, dat is best veel. De jongens hebben me heel goed in stelling gebracht. Toen ik 18 punten had en zag dat iedereen opstond, werd ik nerveus."



Onder meer LeBron James feliciteerde Nowitzki. "Ik wou dit moment niet missen. Dit is enorm", aldus de ster van Cleveland in een videoboodschap die verspreid werd op de sociale netwerksites.



Dankzij de 27ste zege van het seizoen komt Dallas, 10de, dichterbij de achtste plek in de Western Conference. Dat is de laatste plek die een ticket voor de play-offs oplevert.