Vandoorne fractie sneller dan vorige week

Stoffel Vandoorne heeft dinsdag tijdens de eerste dag van de tweede sessie testdagen op Circuit de Catalunya in Barcelona een tiende tijd geklokt. Maar weer waren er technische problemen bij McLaren.

Vandoorne werkte tachtig rondjes af en kon zijn beste tijd van vorige week (1:22.576) met 37 duizendsten verbeteren tot 1:22.537. De snelste tijd in Barcelona was voor Felipe Massa (Williams). De 35-jarige Braziliaan liet 1:19.726 noteren. Massa kondigde na vorig seizoen zijn pensioen aan in de Formule 1, maar Williams haalde hem over zijn carrière met nog een jaar te verlengen. Door de overstap van de Fin Valtteri Bottas naar topteam Mercedes kwam er een stoeltje vrij en de Britse renstal wilde graag een ervaren coureur.

De tweede tijd was voor de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull). De teamgenoot van Max Verstappen dook onder de 1.20 (1:19.900). Sebastian Vettel (Ferrari) vervolledigde de top drie met een tijd van 1:19.906.

Vandoorne kreeg bij McLaren alweer af te rekenen met een elektrisch probleem, waardoor de Honda-motor op de MCL32 vervangen moest worden. Een zoveelste motorwissel voor de wagen van de 24-jarige Kortrijkzaan. "Dit is echt frustrerend voor iedereen", reageerde Eric Boullier, de Franse teamchef van McLaren. "We willen het maximum halen uit de weinige testdagen die we hebben om ons voor te bereiden op het seizoen. Dat dit niet lukt is een teleurstelling."