Dragons, Waterloo en Racing pakken de volle buit

Titelverdediger Dragons blijft aan kop in de Audi Hockey League. Het team uit Brasschaat klopte niet zonder moeite Herakles met 2-1. Ook eerste achtervolgers Waterloo Ducks (1-2 op Braxgata) en Racing (3-2 tegen Léopold) pakten de volle buit.

In de andere matchen won Leuven in Antwerpen met 2-3 en ging rode lantaarn Wellington zwaar onderuit tegen Beerschot (1-6). Orée klopte tot slot Daring met 3-2.



In de stand blijft Dragons (33 punten) eerste, voor Waterloo Ducks en Racing met 32 punten. Herakles (28 punten) staat op de vierde plaats, terwijl Léopold (24 punten), Daring (23 punten), Orée en Leuven (beiden 20 punten) in de middenmoot hangen. Onderaan in de stand volgen Beerschot (16 punten), Braxgata (15 punten) en Antwerpen (12 punten), voor Wellington dat afgetekend zonder punten laatste staat.