Killer Goffin gaat 'all the way' in Acapulco

De Amerikaan Sam Querrey heeft verrassend het ATP-tornooi van Acapulco gewonnen. De killer van David Goffin in de tweede ronde schakelde in Mexico de ene topper na de andere uit en klopte ook in de finale een grote vis.

David Goffin (ATP 11), Dominic Thiem (ATP 9), Nick Kyrgios (ATP 17) en Rafael Nadal (ATP 6). Ziehier het indrukwekkende lijstje van slachtoffers die Sam Querrey (ATP 40) de afgelopen dagen maakte in Acapulco.

In de finale bezweek Nadal na 1 uur en 34 minuten met 6-3 en 7-6 (7/3). Het is voor Querrey de negende ATP-titel in zijn carrière. Nadal, al winnaar in Acapulco in 2005 en 2013, had voor de finale nog geen enkele set verloren in Mexico.