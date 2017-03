Flipkens niet naar halve finales

Kirsten Flipkens is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken op het WTA-tornooi van het Mexicaanse Acapulco. Ze verloor in twee sets van tweede reekshoofd Kristina Mladenovic.

Mladenovic (WTA 30) klopte Flipkens (WTA 76) na 1 uur en 22 minuten met 6-4 en 6-3. Onze landgenote plaatste zich woensdag voor het eerst dit seizoen voor de kwartfinales van een WTA-tornooi nadat haar opponente Ajla Tomljanovic (geen ranking) na één set moest opgeven.

Het was de eerste keer dat de 31-jarige Flipkens en de acht jaar jonger Mladenovic het tegen elkaar opnamen. De Française won in februari haar eerste WTA-tornooi, dat van Sint-Petersburg. In de achtste finales had Mladenovic nog meer dan 3 uur en 30 minuten nodig om te winnen van de Britse Heather Watson (WTA 73).

In de halve finales neemt ze het op tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA 45), vijfde reekshoofd en finaliste van het tornooi in 2014. De Amerikaanse won in de kwartfinales van de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 42) met 6-2 en 6-2.