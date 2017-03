Vandoorne rijdt derde tijd op extreem nat circuit

Stoffel Vandoorne heeft donderdag de op twee na snelste chrono neergezet tijdens de ochtendsessie van de vierde testdag voor het nieuwe Formule 1-seizoen.

De piloten mochten op een natte omloop racen, nadat het circuit onder water was gezet. Bandenleverancier Pirelli wou nagaan hoe de banden reageren op extreem natte omstandigheden. Op het circuit dat opdroogde naarmate de dag vorderde, verging het Stoffel Vandoorne (McLaren) beter na de motorproblemen van de nieuwe MCL32 op de eerste twee testdagen.

De 24-jarige West-Vlaming, toe aan zijn tweede testdag, legde 35 ronden af en liet de derde chrono (1:23.918) optekenen, net voor de Red Bull van Max Verstappen (1:23.920). Onze landgenoot reed - in tegenstelling tot de meeste andere piloten - wel met ultrazachte banden. Kimi Räikkönen (Ferrari) reed het snelste rondje (1:22.305), voor Haas-piloot Romain Grosjean (1:22.739).

Ook donderdagmiddag zetten tankwagens het circuit opnieuw onder water. Wegens een elektrisch defect bleef de Mercedes van Lewis Hamilton in de garage. Hij kwam niet in actie "want op deze manier leren we niet veel", aldus de drievoudige wereldkampioen op Twitter.

De W08, de voorbije drie dagen goed voor maar liefst 490 ronden, werd uiteindelijk wel nog bestuurd door teamgenoot Valtteri Bottas, die nog negen rondes aflegde. De Fin neemt ook de namiddagsessie voor zijn rekening.

Williams kwam helemaal niet in actie op de slotdag van de eerste testperiode, na de crash van de Canadees Lance Stroll op woensdag. Daarbij raakte de FW40 beschadigd aan het chassis, de Britse renstal wou dan ook geen risico's nemen.

De tweede en laatste testsessie vindt van 7 tot en met 10 maart eveneens plaats in Barcelona. De eerste Grote Prijs van het seizoen staat op 26 maart geprogrammeerd in het Australische Melbourne.