Haasrode Leuven stunt in Maaseik en gaat naar play-offs

De slotspeeldag van de EuroMillions Volley League zorgde nog in extremis voor een stunt. Haasrode Leuven won bij leider Maaseik en kaapte zo definitief het laatste ticket voor de play-offs weg.

De strijd om de zesde plaats ging nog tussen Haasrode Leuven en Gent. Maaseik - dat wel enkele basisspelers aan de kant liet - toonde zich in de eerste twee sets nipt sterker dan Leuven. Daarna gingen de bezoekers echter op en over de nummer één van de reguliere competitie (25-21, 25-23, 22-25, 20-25, 10-15).



Vooral Steenhouwer en Tormans scoorden vlot voor Leuven en zorgden zo voor de zesde plaats. Die had Gent echter niet meer kunnen pakken. Het leverde wel stevig weerwerk en won zelfs tegen Antwerpen. Een tiebreakzege die normaal het laatste ticket zou opleveren, maar door de Leuvense stunt in Limburg werd het toch een kater voor Gent (25-21, 11-25, 18-25, 25-19, 15-13) dat zo veroordeeld wordt tot play-off II.



In de andere wedstrijden waren er logische 3-0 zeges voor thuisploegen Roeselare, Aalst en Menen tegen drie ploegen die al veroordeeld waren tot POII. Roeselare klopte Borgworm vlot (25-21, 25-13, 25-18), Aalst was beter dan Guibertin (25-21, 25-18, 25-19) en Menen klopte Amigos Zoersel (25-19, 25-21, 25-19). Nu de reguliere competitie er op zit is de verdeling voor de nacompetities bekend. De Antwerpse nederlaag was zuur omdat het zo wegzakt naar de vijfde plaats en voorbijgestoken wordt door Aalst (derde) en Menen (vierde).



Maaseik was vorige week al zeker van de eerste plaats en Roeselare had de tweede al beet. Haasrode Leuven volgt op een stevige kloof van de top vijf, maar mag dus ook naar POI. In POII strijden Gent, Zoersel, Borgworm en Guibertin om het behoud.