16-jarig meisje zorgt voor wereldrecord in judo

De 16-jarige Japanse Uta Abe (-52 kg) heeft op de Grand Prix van Düsseldorf de eerste plaats veroverd en wordt op die manier de jongste gouden medaillewinnares aller tijden van een IJF World Tour-tornooi.

De 21-jarige Duitse Theresa Stoll (-57 kg) en haar Japanse leeftijdsgenote Funa Tonaki (-48 kg) zetten met goud de doorbraak van de jeugd nog meer kracht bij.



Abe (World Ranking 46) kon op 2 december van vorig jaar op de Grand Slam van Tokio al geschiedenis schrijven als jongste aller tijden die een zilver kon veroveren op een IJF World Tour-wedstrijd en bevestigde in Düsseldorf dat dit geen toevalstreffer was. In de finale tegen de Française Amandine Buchard (WR 73) - ook nog maar 21 - scoorde ze halverwege de kamp met een magistrale ushi mata een waza-ari, die uiteindelijk beslissend bleek alhoewel ze in de laatste seconde met eenzelfde aanval ei zo na een tweede waza-ari kon laten optekenen.



In de finale bij de -57 kg moest Theresa Stoll (WR 27) het opnemen tegen de Mongoolse olympische vicekampioene van Rio de Janeiro en huidig nummer één van de wereld Sumiya Dorjsuren. De Mongoolse domineerde de kamp maar kwam niet tot scoren zodat de beslissing in de verlengingen moest vallen. Na 56 seconden counterde Stoll perfect en kreeg zo een waza-ari achter haar naam.



Funa Tonaki (WR 13) had in de finale tegen de Française Melanie Clement (WR 32) slechts 53 seconden nodig om een ippon te laten optekenen na een onwrikbare houdgreep. De 21-jarige Japanse werd in 2015 wereldkampioene bij de junioren en won vorig jaar bij de senioren al goud op de Grand Slam van Tyumen (16/7) en brons op de Grand Slam van Tokio (2/12).