Knappe vijfde plaats voor Kim Meylemans na eerste run

Kim Meylemans heeft het vrijdag uitstekend gedaan op de eerste dag van het WK skeleton in het Duitse Königssee.

Ze liet de vijfde tijd optekenen in de eerste run en staat na dag één ook op de vijfde plaats, de tweede run werd immers geannuleerd omwille van de hevige sneeuwval. De 20-jarige Meylemans legde de eerste run af in 52.35 en moest alleen maar vier deelneemsters voor zich dulden. De Duitse Europese kampioene Jacqueline Lölling (52.02) was het snelst, zij bleef haar landgenote en titelverdedigster Tina Hermann (52.08), de Canadese Elisabeth Vathje (52.27) en de Britse Lizzy Yarnold (52.29) voor.



In de tweede run viel er plots veel sneeuw en zo zagen de organisatoren zich genoodzaakt om die run te annuleren. Zaterdag staan nog twee runs op het menu. Eind januari was Meylemans op de WB-manche in hetzelfde Königssee nog knap zesde geworden.