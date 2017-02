Basten Caerts scherpt Belgisch record 50m schoolslag nog eens aan

Basten Caerts heeft nog eens zijn Belgisch record op de 50m schoolslag aangescherpt. Caerts, die deze ochtend zijn eigen Belgisch record al scherper stelde met 27.90, zwom in de finale van de 50m schoolslag op de Vlaamse zwemkampioenschappen groot bad in Antwerpen 27.69.

Vorig jaar had Caerts tijdens het BK, in hetzelfde Antwerpen, het twintig jaar oude record van Frederik Deburghgraeve (28.23) van de tabellen gezwommen. De 19-jarige Caerts komt met het nieuwe record in de buurt van het WK-minimum, dat 27.51 bedraagt.



Caerts is ook Belgisch recordhouder op de 200m schoolslag (2:12.57) en heeft het record op de 100m school in het vizier. Op de Spelen van '96 noteerde olympisch kampioen Deburghgraeve toen 1:00.60. De toptijd van Caerts bedraagt 1:00.86.