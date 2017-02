James en Curry meteen op de afspraak

De NBA-competitie hervatte donderdagavond na een weekje onderbreking door het All Star Game. Supersterren LeBron James en Stephen Curry waren meteen op de afspraak.

'LBJ' speelde met Cleveland gastheer voor New York. De kampioen troefde de Knicks af met 119-104. James tekende voor de 48ste triple-double uit zijn indrukwekkende carrière, de zesde dit seizoen. Hij was goed voor 18 punten, 15 assists en 13 rebounds. Teamgenoot Kyrie Irving maakte 23 punten, twee minder dan Courtney Lee in het verliezende kamp.



Stephen Curry leidde Golden State met 35 punten naar een 123-113 zege tegen de Los Angeles Clippers. Ook Kevin Durant (25 punten) was goed bij schot voor de Warriors.



Golden State, leider in de Western Conference, boekte donderdag de 48ste zege van het seizoen (9 nederlagen). Voor Cleveland, nummer 1 in de Eastern Conference, was het de 40ste overwinning (16 nederlagen).