Hamilton in de wolken met nieuwe 'Silberpfeil'

Lewis Hamilton heeft op het circuit van Silverstone zijn eerste rondjes gereden in de nieuwe Mercedes. In de W08 wil de Duitse renstal zijn hegemonie in de Formule 1 voortzetten. Hamilton ziet het alvast helemaal zitten. "Dit is één van meest verfijnde machines die ik ooit heb gezien in de Formule 1", liet de Brit optekenen.

Hamilton noemde de eerste kennismaking met zijn auto "ongelooflijk en fantastisch". De 32-jarige drievoudig wereldkampioen reed in Silverstone in stormachtig weer. Van een officiële test was dan ook nog geen sprake. "Ik ging de laatste rondjes wat harder en hij voelt bijna hetzelfde aan als de auto van vorig jaar, maar dan krachtiger."



De gloednieuwe 'Silberpfeil' voldoet aan de nieuwe reglementen in de Formule 1. De auto is door de bredere banden zelf ook wat breder, maar oogt gestroomlijnd. De bovenkant is voorzien van een vin. De verwachting is dat de auto's dit jaar sneller zullen zijn dan vorig jaar, maar ook moeilijker bestuurbaar.



Mercedes domineerde de afgelopen drie seizoenen in de koningsklasse met drie constructeurstitels en individuele wereldtitels voor Hamilton (2014 en 2015) en Nico Rosberg (2016). Hamilton krijgt komend seizoen de Fin Valtteri Bottas naast zich.