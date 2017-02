Wickmayer stoot door naar laatste 8 Boedapest

Yanina Wickmayer (WTA 60) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Boedapest (hard/250.000 dollar). 'Wicky', het vijfde reekshoofd in Boedapest, rekende na één uur en 29 minuten in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Russische Irina Khromacheva (WTA 92).

In de kwartfinales neemt Wickmayer het op tegen de Duitse Julia Goerges (WTA 56), het derde reekshoofd. Goerges rekende in twee keer 6-2 af met de Kroatische Donna Vekic (WTA 84).



Woensdag schakelde Wickmayer in de eerste ronde de Bulgaarse Isabella Shinikova (WTA 92) uit. Kirsten Flipkens overleefde de eerste ronde in de Hongaarse hoofdstad niet. Zij moest de duimen leggen voor een andere Bulgaarse, Aliaksandra Sasnovich (WTA 123).