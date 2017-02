Goffin wint duel der Lage Landen in Rotterdam

David Goffin (ATP 11) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Rotterdam (hard/1.724.930 euro). Goffin, het derde reekshoofd, klopte thuisspeler Robin Haase (ATP 57) na twee uur en elf minuten in drie sets (5-7, 6-4 en 6-4).

In de volgende ronde komt de Luikenaar uit tegen de winnaar van het duel tussen de Oezbeek Denis Istomin (ATP 76) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 12), het vijfde reekshoofd en het zwarte beest van Goffin. Beide spelers kwamen al zes keer tegen elkaar uit en al zes keer won Dimitrov.



Goffin en Haase kwamen al twee keer eerder tegen elkaar uit en ook toen trok Goffin telkens aan het langste eind. Dat gebeurde zowel in Miami (2013) als in januari van dit jaar in Doha.



Woensdag verloor David Goffin zijn eerste ronde in het dubbelspel in Rotterdam, aan de zijde van de Spanjaard Fernando Verdasco, met 6-1 en 7-6 (7/4) van de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo, die het vierde reekshoofd vormen.