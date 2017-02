Sterren kijken tijdens Laureus Awards (fotospecial)

Gisterenavond werden in Monaco de Laureus Awards uitgereikt. Of met andere woorden de 'Oscars van de Sport'. Traditiegetrouw waren alle ogen gericht op de rode loper.

De Jamaicaanse atleet Usain Bolt werd voor de vierde keer in zijn carrière uitgeroepen tot Sportman van het Jaar op de Laureus Awards. De Amerikaanse turnster Simone Biles werd de Sportvrouw van het Jaar.



Met Justine Henin (sportvrouw van het jaar in 2008) en Kim Clijsters (comeback van het jaar in 2010) staan er twee Belgische namen op de erelijst.



De Laureus Awards zijn vooral ook een event om te zien en gezien te worden... daarom onderaan dit artikel een leuke fotospecial!