Bolt en Biles winnen 'Oscar van de Sport'

De Jamaicaanse atleet Usain Bolt is in Monaco voor de vierde keer in zijn carrière bekroond tot Sportman van het Jaar op de Laureus Awards. De Amerikaanse turnster Simone Biles werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

Bolt, die op de Olympische Spelen in Rio opnieuw drie gouden plakken veroverde, overtroefde de Portugees Cristiano Ronaldo (voetbal), de Britten Andy Murray (tennis) en Mo Farah (atletiek) en de Amerikaanse basketballers Stephen Curry en LeBron James.

Simone Biles kreeg bij de vrouwen de voorkeur boven zwemster Katie Ledecky, atleten Allyson Felix en Elaine Thompson, tennisster Angelique Kerber en wielrenster Laura Kenny.

Ook Michael Phelps en Nico Rosberg vielen in de prijzen. Phelps kreeg de prijs voor comeback van het jaar en versloeg zo tennisser Juan Martin del Potro, hoogspringster Ruth Beitia, springruiter Nick Skelton, triatlete Fabienne St. Louis en skiër Aksel Lund Svindal.

Rosbergs Formule 1-seizoen waarin hij de wereldtitel won, werd beoordeeld als doorbraak van het jaar. Dat ging ten koste van atleten Almaz Ayana en Wayde van Niekerk, die wereldrecords verbraken, en drie sportploegen: Premier League-winnaar Leicester City, de nationale voetbalploeg van IJsland en de Rugby Sevens-ploeg van Fiji die olympisch goud won.

De Chicago Cubs werden verkozen tot team van het jaar. De Amerikaanse baseballploeg won afgelopen seizoen na 108 jaar weer eens de World Series. NBA-kampioen Cleveland Cavaliers, voetbal Champions League-winnaar Real Madrid, Europees kampioen voetbal Portugal, F1-wereldkampioen Mercedes en olympisch kampioen voetbal Brazilië visten daardoor achter het net.

De Engelse voetbalkampioen Leicester greep naast de prijs voor de doorbraak van het jaar, maar kreeg wel de Spirit of Sport-award. De Italiaanse schermster Beatrice Vio werd de beste paralympisch atlete en downhill mountainbikester Rachel Atherton werd de beste extreme sporter.

Het onder-12 team van FC Barcelona haalde de prijs voor sportmoment van het jaar binnen en het olympische vluchtelingenteam kreeg de sportinspiratieprijs.

Met Justine Henin (sportvrouw van het jaar in 2008) en Kim Clijsters (comeback van het jaar in 2010) staan er twee Belgische namen op de erelijst van de Laureus Awards, die ook wel de 'Oscars van de Sport' genoemd worden.