Elise Mertens bezorgt België kwalificatie tegen Roemenië

De Belgische Fed Cupploeg heeft zich ten koste van Roemenië geplaatst voor de barrages om promotie naar Wereldgroep I.

Elise Mertens (WTA 83) klopte zondag in Boekarest Irina-Camelia Begu (WTA 29) met 3-6, 7-5 en 7-5 en zorgde zo voor een onoverbrugbare (en onverhoopte) 3-0 voorsprong.



Zaterdag won Kirsten Flipkens (WTA 74) met 6-3, 6-4 van Monica Niculescu (WTA 36), aansluitend haalde Yanina Wickmayer (WTA 60) het met 7-6 (7/4), 5-7 en 7-5 van Sorana Cirstea (WTA 62). In principe zou Niculescu het zondagmiddag in het derde enkelduel opnemen tegen Wickmayer, maar beide kapiteins (Dominique Monami en Ilie Nastase) voerden een wijziging door.



Zo stond de 21-jarige Mertens zondag in de Sala Polivalenta (hardcourt) voor het eerst in haar carrière tegenover de vijf jaar oudere Begu. Die voert in afwezigheid van de geblesseerde Simona Halep (WTA 4) de Roemeense selectie aan, al kwam ze zaterdag niet in actie. Mertens startte als uitgesproken underdog maar zorgde net als Flipkens zaterdag voor een (kleine) stunt door te winnen van een veel hoger geplaatste tegenstander. Haar vierde matchbal bleek na bijna drie uur knokken de goede.



De vierde en laatste enkelmatch en het dubbel zullen nu louter voor de statistieken gelden. Roemenië en België werden aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van Wereldgroep II. België mag als winnaar in april play-offs om promotie naar Wereldgroep I (de top acht) afwerken. Verlies had betekend dat de Belgen barrages moesten afwerken om uit groep I van de Europees-Afrikaanse zone te blijven.



België promoveerde naar Wereldgroep II door in april 2016 in de barrages met 2-3 te winnen van Servië. Roemenië begon 2016 in Wereldgroep I maar verloor van Tsjechië (2-3) en Duitsland (1-4).



'ONGELOOFLIJK'



"Ik heb een ongelofelijke match gespeeld", straalde Mertens achteraf. "In het begin maakte ik een paar foutjes maar daarna ben ik beter gaan spelen. Ik ben heel blij dat ik het beslissende punt kon scoren. Op het einde was het spannend met enkele games die naar deuce gingen. Maar het was een goeie match. Zij (Begu) is ook een goede speelster."



"We moeten onze fans bedanken. Zij waren fantastisch. Yanina (Wickmayer) en Kirsten (Flipkens) hebben gisteren ook ongelofelijk goed gespeeld", besloot Mertens met een brede glimlach.