Neuville diept voorsprong uit in Zweden

Thierry Neuville (Hyundai i20) gaat na de tweede dag aan de leiding in de Rally van Zweden, de tweede manche in het wereldkampioenschap WRC. De 28-jarige Luikenaar heeft na acht klassementsproeven 28.1 seconden voorsprong op de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota).

De vicewereldkampioen kende een nagenoeg perfecte dag en zette vrijdag op gladde parkoersen de beste chrono neer in vijf van de zeven klassementsproeven. Latvala, die donderdagavond de snelste was in de super special, speelde haasje over met Neuville, maar moest na KP5, KP6 en KP7 de rol lossen. Onze landgenoot schreef de drie proeven op zijn naam en hield zijn Finse concurrent ook in de slotproef van vrijdag achter zich.



Latvala telt al bijna een halve minuut achterstand. De Est Ott Tänak, die KP8 won voor Neuville, volgt op 49.7 seconden. De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford) doet voorlopig niet beter dan plaats vijf, op 55.7 seconden van Neuville.



Zaterdag staan er nog zeven klassementsproeven op het programma, in totaal werken de piloten 125,38 kilometer af. Zondag eindigt de Rally van Zweden met drie ritten.