Belgische tennisclash in Bulgarije

Steve Darcis (ATP-59) heeft zich donderdag voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Sofia (482.060 euro) geplaatst. De 32-jarige Luikenaar deed dat door de Italiaan Andreas Seppi (ATP-75) in 1 uur en 27 minuten met 6-3 en 7-5 te verslaan.

Darcis nam zo een beetje revanche op Seppi, die hem vorige maand met 4-6, 6-4, 7-6 (7/1) en 7-6 (7/2) uit de achtste finales van het Australian Open hield. Om een plaats in de halve finales van het Bulgaarse hardcourttornooi neemt Darcis het op tegen tweede reekshoofd David Goffin (ATP-11). Die knokte zich woensdag met 6-2, 6-7 (7/9) en 6-3 voorbij de Moldaviƫr Radu Albot (ATP-92).



Goffin en Darcis gaven elkaar twee keer eerder partij. In 2011 won Darcis in de achtste finales van het Challenger in Saint-Remy-de-Provence met 7-6 (7/4) en 6-1. De 26-jarige Goffin nam in 2014 weerwraak met 6-3, 6-3 winst in de finale van het Challenger in Bergen. In de ATP World Tour stonden de twee Luikenaars nog niet tegenover elkaar.