Aftellen naar Olympische Winterspelen is begonnen

De Olympische Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang beginnen binnen exact één jaar. De Nederlandse en Belgische wintersportliefhebber worden dankzij Eurosport extra in de watten gelegd.

Tijdens de Olympische Spelen van 2018 zendt Eurosport meer dan 100 evenementen live en on demand uit, met op elk moment toegang via vrijwel elk denkbaar scherm. Zo worden de Spelen van Pyeongchang de meest digitale Olympische Spelen ooit: elk moment wordt vastgelegd en de kijker wordt via alle digitale platformen van Eurosport en Discovery optimaal bij het evenement betrokken.



"We gaan de liefhebber echt iets anders bieden - de kans om alle lokale helden te volgen en elke sport op elk moment dat voor hen belangrijk is. Met veel enthousiasme onthullen we de redactionele koers waarmee we dit gaan realiseren en die ons in staat stelt om van Pyeongchang 2018 ook de eerste digitale Olympische Spelen voor heel Europa te maken", aldus Peter Hutton, CEO van Eurosport.

HOME OF THE OLYMPICS



De FIS-wereldkampioenschappen alpineskiën die momenteel bezig zijn in het Zwitserse St. Moritz. Deze wereldkampioenschappen vormen de meest recente mijlpaal in de olympische verslaggeving van Eurosport, die het hele jaar doorgaat en waarbij het volledige traject van sporters op weg naar Pyeongchang 2018 op de voet wordt gevolgd.



In de periode vóór en tijdens de Olympische Spelen laat Eurosport, het jaar rond, allerhande olympische verhalen zien. De focus ligt daarbij op:



Live: ongeëvenaarde beelden met de grootste (en alle) momenten van de Olympische Spelen en olympische sporten



Innovatie: met de nieuwste technieken, zoals virtual en augmented reality, ook gericht op nieuwe en jongere kijkers



Menselijk: meeslepende storytelling met de grootste sporters en experts die fans nog dichter bij hun helden brengen



Sfeer: Intrigerende achtergrond- en sfeerreportages zorgen voor echte beleving; alsof de kijker er zelf bij is