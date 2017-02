Gisele Bündchen, de muze van 'Mr Super Bowl' Tom Brady

De New England Patriots hebben na een onwaarschijnlijk spektakelstuk de Super Bowl gewonnen. De zege was in grote mate te danken aan Tom Brady. De quarterback heeft met Gisele Bündchen dan een indrukwekkende muze...

Tom Brady is in de ogen van heel wat kenners de beste quarterback uit de geschiedenis van het American football. Met de New Engeland Patriots stond hij al 7x in de finale van de Super Bowl en onder zijn leiding won de club maar liefst 5 keer (een record) de jaarlijkse hoogmis van deze ultieme Amerikaanse sport.



Met vrouwlief Gisele Bündchen heeft Brady dan ook een indrukwekkende muze om topprestaties te blijven leveren. Bündchen is een Braziliaans supermodel en raakte wereldwijd bekend door haar modellenwerk voor onder meer Dolce & Gabbana en Ralph Lauren. De meeste mensen kennen haar echter als 'Angel' voor het bekende lingeriemerk Victoria's Secret.



Bündchen had van 2000 tot 2005 een relatie met acteur Leonardo DiCaprio. Op 26 februari 2009 trouwde ze Brady. Ze hebben samen een zoon en een dochter.