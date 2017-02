Bemelmans en De Loore zetten België weer op voorsprong

België staat weer op voorsprong in het Davis Cup-duel tegen Duitsland. In Frankfurt wonnen Ruben Bemelmans en Joris De Loore zaterdag het dubbelspel tegen Mischa en Alexander Zverev.

Bemelmans en De Loore haalden het in de Fraport Arena in vijf sets met 3-6, 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 en 3-6 na 3 uur en 13 minuten. Ze zetten België zo op een 1-2 voorsprong. Steve Darcis (ATP 58) won vrijdag in het eerste enkelspel met 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7/2) en 7-6 (7/5) van Philipp Kohlschreiber (ATP 29). Aansluitend ging debutant Arthur De Greef (ATP 143) met 6-3, 6-3 en 6-4 onderuit tegen Alexander Zverev (ATP 22).



Zondag staan de twee afsluitende enkelwedstrijden op het programma. Eerst neemt Steve Darcis het op tegen Alexander Zverev. Daarna staat Arthur De Greef tegenover Philipp Kohlschreiber. Wie drie keer wint, plaatst zich voor de kwartfinales van de Wereldgroep en speelt van 7 tot 9 april tegen titelverdediger Argentinië of Italië om een plek bij de laatste vier.



Italië leidt in Buenos Aires met 0-2 en heeft dus de beste kaarten in handen. De verliezer moet in september play-offs om het behoud afwerken. Belgiës nummer 1 David Goffin (ATP 11) stelde zich niet beschikbaar voor de selectie van kapitein Johan Van Herck.