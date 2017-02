Het avondje van Thomas, Harden en Westbrook

Isaiah Thomas (Boston Celtics), Russel Westbrook (Oklahoma City Thunder) en James Harden (Houston Rockets) hebben vrijdagavond in de NBA het verschil gemaakt voor hun respectievelijke teams.

'King in the 4th', is de bijnaam van Isaiah Thomas. En vrijdag heeft de spelverdeler van de Celtics die bijnaam weer helemaal waargemaakt. Thomas scoorde 18 van zijn 37 punten in het vierde kwart. Daarmee trok hij Boston over de streep tegen eeuwige rivaal LA Lakers. De Celtics wonnen met 113-107 en staan daardoor nog steviger op de tweede plaats in de Eastern Conference achter kampioen Cleveland Cavaliers.

Dat Russel Westbrook nog maar eens een triple double liet noteren, is haast geen nieuws meer. Maar we zeggen het toch maar: de ster van OKC was in de match tegen Memphis goed voor 38 punten, 13 rebounds en 12 assists. Dat leverde hem zijn 25ste triple double van het seizoen op. Oklahoma won de partij met 114-102.

Net geen triple double voor James Harden in Houston-Chicago, maar met zijn 42 punten, 19 rebounds en 9 assists was hij wel weer de uitblinker in een erg spannende match tegen Chicago. De Rockets wonnen met 121-117 na verlengingen. In de reguliere speeltijd liet Houston een voorsprong van 17 punten glippen.