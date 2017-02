Warriors opnieuw te sterk voor Clippers

De Golden State Warriors hebben in de NBA weer gewonnen van de Los Angeles Clippers. De koploper van de Western Conference zegevierde met 133-120 en was de Clippers voor de negende keer op rij de baas.

Stephen Curry liet in Los Angeles maar drie driepunters noteren, maar was toch goed voor 29 punten. Kevin Durant voegde daar 26 punten en 10 assists aan toe. De Warriors wonnen vorige week met liefst 46 punten verschil van de Clippers.



San Antonio Spurs klopte Philadelphia 76ers met 102-82. Het was de 1.127ste zege van coach Gregg Popovich met de Spurs. Daarmee evenaart hij het record van Jerry Sloan (Utah Jazz) van meeste overwinningen met een ploeg.



Atlanta Hawks won bij Houston Rockets: 113-108. De Hawks maakten, mede door 21 punten van Tim Hardaway, in de laatste acht minuten een achterstand van liefst twintig punten goed.