Flipkens en Mertens out in 1ste ronde

Na Elise Mertens (WTA 85) heeft ook Kirsten Flipkens (WTA 76) de openingsronde van het WTA-tennistoernooi van het Russische Sint-Petersburg (hard/776.000 dollar) niet overleefd. Na drie zeges in de kwalificaties bleek de 31-jarige Flipper in de eerste ronde op de hoofdtabel een maatje te klein voor Alizé Cornet (WTA 44).

Het werd 6-4 en 6-2 na 1u25, voor Flipkens was het al de zesde nederlaag in negen onderlinge confrontaties met de vier jaar jongere Française.



Ook voor Elise Mertens (WTA 85) werd de eerste ronde het eindstation. De 21-jarige Leuvense moest de voorbije dagen net als Flipkens drie kwalificatieronden afwerken om op de hoofdtabel te geraken, maar was daar net niet opgewassen tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 51).



Die haalde het na een spannende wedstrijd met 7-6 (7/5) en 6-4, het duel duurde 1u46. Door de nederlaag van dinsdag miste Mertens een tweederondepartij tegen Venus Williams (WTA 11). De verliezende finaliste van de voorbije Australian Open was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde.



Flipkens en Mertens dubbelen wel nog in Sint-Petersburg. Mertens vormt een duo met de Tsjechische Lenka Kuncikova en treft de Roemeense tandem Monica Niculescu en Irina-Camelia Begu, Flipkens mag met de Kroatische Donna Vekic de baan op tegen de Nederlandse Lesley Kerkhove en de Wit-Russische Lidziya Marozava.