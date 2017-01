Het voordeel van een vroege uitschakeling...

Een vroege uitschakeling op een Grand Slam heeft ook zo zijn voordelen... In ieder geval toch voor Eugenie Bouchard. De Canadese profiteerde van het gat in haar agenda om een mini-vakantie te boeken.

Uiteraard is een smartphone nooit ver weg om de vakantiefoto's te delen op Instagram en andere sociale media.



Op de afgelopen Australian Open sneuvelde Bouchard in de derde ronde tegen Coco Vandeweghe. Geen schande als je weet dat Vandeweghe doorstoomde tot de halve finales. Toch zullen ze de passage van Bouchard niet snel vergeten Down Under. De tennisbabe stal de show dankzij haar wel zeer korte tennisshirt.