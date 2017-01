James wint van Westbrook, Atlanta heeft 4 verlengingen nodig

LeBron James heeft zondagavond met Cleveland Cavaliers de topontmoeting in de NBA met Oklahoma City Thunder gewonnen.

Bij de bezoekende ploeg uit Oklahoma tekende Russell Westbrook weliswaar voor zijn 24ste 'triple-double' van het seizoen (20 punten, 12 rebounds en 10 assists), maar dat was niet genoeg voor de winst. James leidde de Cavaliers met 25 punten en 14 rebounds naar een klinkende 107-91 zege.



De 32-jarige Amerikaan werd de eerste speler die voor de Cavs de grens van 20.000 punten doorbrak. Cleveland, de titelverdediger in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie, gaat met 32 zeges tegenover veertien nederlagen aan kop in de Eastern Conference.



Zonder de zieke Stephen Curry boekte Golden State Warriors bij Portland de 41ste zege van het seizoen, het werd 111-113. De confrontatie tussen Atlanta Hawks en New York Knicks werd pas in de vierde verlenging beslist. De Hawks wonnen de strijd met 142-139, vooral dankzij Paul Millsap. Hij maakte 37 punten, waarvan de belangrijkste twee met nog amper een halve minuut op de klok.